PNS Bakal Dipindahkan ke IKN Nusantara pada 2024, Segini Jumlahnya

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sebanyak 11.274 ASN dan 5.716 personil TNI/Polri akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama atau 2024 mendatang.

Jumlah tersebut dia paparkan usai mengunjungi proyek IKN pekan ini.

“Jadi Kemenpan RB mendapat tugas dari presiden untuk menyiapkan PNS pindah ke IKN. Skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Total di angkatan pertama ada 11 ribu ASN dan 5 ribu anggota TNI/Polri,” kata Azwar dikutip melalui Instagram resmi.

Dia mengatakan bahwa ASN yang tidak masuk skenario pun malah ingin ikut pindah ke IKN.