50 Negara Berpartisipasi di BBTF 2023, Optimis Capai Target Rp6,7 Triliun

JAKARTA - Mengulang kesuksesan tahun lalu, acara tahunan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2023 ke-9 akan segera digelar pada 14 – 17 Juni 2023 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Pameran pariwisata bisnis ke bisnis (B2B) tahunan yang diselenggarakan oleh Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Provinsi Bali ini bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf).

BACA JUGA: Kemenparekraf Dorong Bikin Banyak Pameran untuk Promosi Pariwisata Indonesia

Mengusung tema “Reconnecting to Quality and Sustainable Tourism” acara ini mendapat respons positif dari berbagai stakeholder sehingga BBTF mampu mempertahankan posisi sebagai marketplace di Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku industri pariwisata yaitu buyers dan sellers baik regional, nasional, dan internasional. Targetnya, acara ini dapat mempertemukan 250 sellers dengan 350 buyers dari 50 negara untuk melakukan transaksi bisnis.

Tahun ini, target transaksi BBTF 2023 diperkirakan mencapai Rp6,770 triliun, meningkat 29,6 persen dibandingkan dengan pencapaian BBTF 2022 sebesar Rp5,220 triliun.