Ternyata Ini Penyebab Kunjungan Wisatawan ke Bali Turun pada 2025

JAKARTA - Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 menunjukkan tren penurunan yang tercermin dari kinerja sektor perhotelan. Data infografis Colliers Indonesia hingga Oktober 2025 mencatat total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 8.014.651 orang, lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang menembus di atas 10 juta kunjungan.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menilai persoalan infrastruktur dan kemacetan menjadi faktor penting yang menurunkan daya tarik Bali, khususnya bagi wisatawan yang ingin mobilitas cepat antar destinasi. Belum lagi, ditambah pengaruh oleh melemahnya pasar wisatawan domestik, yang mulai mengalihkan pilihan liburan ke destinasi lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Di Bali itu ada kendala yang harus diperbaiki, terutama dari sisi infrastruktur. Transportasi massal belum terealisasi, sementara kemacetan di kawasan seperti Canggu sudah luar biasa. Wisatawan butuh waktu lama berpindah tempat, ini wasting time bagi mereka," ujar Ferry dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/1/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat Bali mulai kalah bersaing dengan destinasi lain yang menawarkan akses transportasi lebih baik, meskipun dari sisi budaya dan keindahan alam Bali masih sangat kompetitif.

Dia mencontohkan kondisi lalu lintas di kawasan Canggu yang kini menjadi salah satu titik kemacetan terparah. Waktu tempuh antar-destinasi yang semakin lama dinilai membuat wisatawan, khususnya turis asing, merasa tidak nyaman selama berlibur.