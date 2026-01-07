Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Penyebab Kunjungan Wisatawan ke Bali Turun pada 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |19:30 WIB
Ternyata Ini Penyebab Kunjungan Wisatawan ke Bali Turun pada 2025
Wisatawan ke Bali Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 menunjukkan tren penurunan yang tercermin dari kinerja sektor perhotelan. Data infografis Colliers Indonesia hingga Oktober 2025 mencatat total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 8.014.651 orang, lebih rendah dibandingkan capaian 2024 yang menembus di atas 10 juta kunjungan.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menilai persoalan infrastruktur dan kemacetan menjadi faktor penting yang menurunkan daya tarik Bali, khususnya bagi wisatawan yang ingin mobilitas cepat antar destinasi. Belum lagi, ditambah pengaruh oleh melemahnya pasar wisatawan domestik, yang mulai mengalihkan pilihan liburan ke destinasi lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

"Di Bali itu ada kendala yang harus diperbaiki, terutama dari sisi infrastruktur. Transportasi massal belum terealisasi, sementara kemacetan di kawasan seperti Canggu sudah luar biasa. Wisatawan butuh waktu lama berpindah tempat, ini wasting time bagi mereka," ujar Ferry dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/1/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat Bali mulai kalah bersaing dengan destinasi lain yang menawarkan akses transportasi lebih baik, meskipun dari sisi budaya dan keindahan alam Bali masih sangat kompetitif.

Dia mencontohkan kondisi lalu lintas di kawasan Canggu yang kini menjadi salah satu titik kemacetan terparah. Waktu tempuh antar-destinasi yang semakin lama dinilai membuat wisatawan, khususnya turis asing, merasa tidak nyaman selama berlibur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192075/bali-GVdX_large.jpg
Bali Dikabarkan Sepi Wisatawan, Menpar Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091542/indonesia-masih-dibanjiri-turis-asing-asing-orang-malaysia-paling-banyak-Fp6eSlOqVd.jpg
Indonesia Masih Dibanjiri Turis Asing Asing, Orang Malaysia Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/320/2977591/kunjungan-turis-ke-indonesia-capai-927-ribu-tertinggi-dalam-4-tahun-fRq7RtW0Lx.jpeg
Kunjungan Turis ke Indonesia Capai 927 Ribu, Tertinggi dalam 4 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/320/2964177/jumlah-kunjungan-wisman-2023-meningkat-98-paling-banyak-dari-malaysia-dan-singapura-4tMYcKF6wO.jpg
Jumlah Kunjungan Wisman 2023 Meningkat 98%, Paling Banyak dari Malaysia dan Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/470/2945043/begini-wajah-baru-jembatan-kaca-dan-terminal-seruni-point-bromo-tengger-semeru-oI7KytQW5Z.jpg
Begini Wajah Baru Jembatan Kaca dan Terminal Seruni Point Bromo Tengger Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/320/2930673/978-50-ribu-turis-asing-kunjungi-indonesia-pada-oktober-2023-LcxUEbuAsg.JPG
978,50 Ribu Turis Asing Kunjungi Indonesia pada Oktober 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement