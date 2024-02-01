Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Kunjungan Wisman 2023 Meningkat 98%, Paling Banyak dari Malaysia dan Singapura

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:22 WIB
Jumlah Kunjungan Wisman 2023 Meningkat 98%, Paling Banyak dari Malaysia dan Singapura
Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Meningkat. (Foto: Okezone.com/Traveller)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,14 juta kunjungan pada Desember 2023. Capaian itu naik 22,91% dibandingkan November 2023 dan naik 20,17% dibandingkan bulan yang sama periode tahun lalu.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 didominasi wisman dari Malaysia sebanyak 18,45%, Singapura 16,41% dan Australia 11,87%.

"Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga Desember 2023 meningkat 98,30% dibandingkan periode yang sama tahun 2022," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Kamis (1/2/2024).

Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Soekarno Hatta, masing-masing meningkat sebesar 143,64% dan 108,95%.

Jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) selama tahun 2023 mencapai 7,52 juta perjalanan. Jumlah tersebut naik drastis sebesar 112,26 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,54 juta perjalanan.

"Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas terbesar di tahun 2023 dengan dikunjungi oleh 27,98 persen total wisnas," imbuh Amalia.

Halaman:
1 2
