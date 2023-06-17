Indonesia Jadi Negara Maju, Pendapatan Warga Bisa Tembus Rp451 Juta

Pendapatan Warga Naik saat Indonesia Jadi Negara Maju. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai USD30.300 atau setara Rp451 juta.

“Di tahun 2045, bangsa Indonesia kita harapkan akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara maju, negara yang diperkirakan, kita akan mencapai USD30.300 per kapita atau kita akan mencapai USD21.000 pada tahun 2037,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip dari Antara.

Hal itu ini disampaikan saat dalam acara peluncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 untuk mewujudkan 'Visi Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis.

Suharso menjelaskan, Visi Indonesia Emas 2045 juga menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan tingkat kemiskinan mendekati 0 persen serta presentase ketimpangan yang berkurang.

Untuk mewujudkan target tersebut, RPJPN 2025-2045 telah merumuskan 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.