Masyarakat Paris Bakal Hidup Berdampingan dengan Tikus?

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |04:13 WIB
Kota Paris (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Paris Anne Hidalgo diketahui membentuk komite untuk mempelajari apakah manusia bisa hidup berdampingan dengan tikus.

Hal tersebut tentunya membuat masyarakat dunia terkejut sebab Paris tidak hanya dikenal sebagai kota romantis, tetapi juga sebagai kota fashion yang melahirkan desainer serta brand-brand mewah dunia.

Sehingga tak heran jika banyak orang yang menjadikan kota Paris di Prancis itu sebagai destinasi wisata impian mereka.

Meski demikian, ternyata kota Paris tak seindah yang dibayangkan orang-orang. Pasalnya kota tersebut memiliki masalah dengan hewan pengerat sejak lama.

Wakil Wali Kota Paris Anne Souyris yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat mengatakan bahwa selama pertemuan dewan kota, pihaknya sedang mencari tahu sejauh mana manusia dan hewan pengerat dapat hidup bersama.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
