Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Utang RI Sudah Capai Level Tertinggi Sejak Kemerdekaan, Begini Reaksi Kemenkeu

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:01 WIB
4 Fakta Utang RI Sudah Capai Level Tertinggi Sejak Kemerdekaan, Begini Reaksi Kemenkeu
Ilustrasi uang. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan menjelaskan soal utang Indonesia yang katanya mencapai level yang tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia 1945.

Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan, narasi yang berkembang tidak salah, namun tidak lengkap.

 BACA JUGA:

"Sekarang ini utang kita levelnya paling tinggi sejak Kemerdekaan, ini statement yang benar tapi kurang lengkap. Selama APBN kita defisit, atau pendapatan kita masih lebih kecil dibandingkan belanja, maka utang kita akan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi statement Pak Jusuf Kalla berlaku sejak zaman Presiden Soekarno, di mana utang akan terus meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan masa kemerdekaan,” ujar Direktur Surat Utang Negara DJPRR Kemenkeu, di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Berikut ini fakta utang RI sudah capai level tinggi sejak kemerdekaan, dirangkum Okezone, Minggu (17/6/2023):

1. PBD Juga Semakin Besar

Walaupun utang selalu mengalami peningkatan, ukuran ekonomi Indonesia yang dilihat melalui produk domestik bruto (PDB) juga semakin besar. Angkanya pun disebut tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia. Sehingga kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga semakin meningkat.

2. Tidak Akan Gagal Bayar

Dengan demikian, kondisi utang Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, Deni memaparkan Indonesia sepanjang sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar.

“Kalau kita bicara apakah utang kita di kondisi yang berbahaya? Maka risiko berbahaya adalah ketika suatu negara atau perusahaan tidak bisa membayar kewajiban atau gagal bayar (default), baik dalam pembayaran bunga atau pokoknya. Dalam sejarah, Indonesia belum pernah default,” bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement