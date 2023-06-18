Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Fakta Simon Cowell dari Kekayaan hingga Berikan Golden Buzzer ke Putri Ariani

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |03:24 WIB
4 Fakta Simon Cowell dari Kekayaan hingga Berikan Golden Buzzer ke Putri Ariani
Simon Cowell. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simon Cowell juri ajang kompetisi America’s Got Talent yang memberikan Putri Ariani Golden Buzzer sedang menjadi sorotan.

Simon Cowell sebelumnya memang sudah terkenal sebagai produser rekaman, tokoh televisi hingga pebisnis berkebangsaan Inggris.

 BACA JUGA:

Namun, belakangan ini sosoknya semakin disorot sebab ia memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani pada ajang bakat America’s Got Talent 2023.

Dirangkum Okezone, Minggu (18/6/2023) berikut ini fakta-fakta Simon Cowell.

1. Harta Kekayaan

Melansir Celebrity Net Worth, Simon Cowell diketahui memiliki total kekayaan bersih sebesar USD600 juta atau setara Rp8,9 triliun dan menjadi salah satu selebriti dengan bayaran tertinggi di dunia. (Kurs: Rp14.869/USD).

 BACA JUGA:

Adapun kekayaannya tersebut berasal dari menjadi juri dan produser tiga acara yaitu di America's Got Talent, Britain's Got Talent, hingga The X-Factor.

Dalam setahun, Simon dapat menghasilkan USD50 juta - USD100 juta dari berbagai usahanya itu.

2. Hampir Bangkrut

Menjadi salah satu selebriti dengan bayaran tertinggi di dunia, siapa sangka kalau ternyata Simon pernah nyaris bangkrut.

Saat dirinya berusia 28 tahun, dia mengaku pernah terjebak dalam pola hidup yang boros dan tanpa disadari terlibat dalam pengeluaran yang tidak terkendali.

“Pada usia 28 tahun saya bangkrut. Saya terpaksa harus kembali ke rumah dan tinggal bersama orang tua saya. Sebenarnya hampir putus asa,” kata Simon.

Halaman:
1 2
