HOME FINANCE

Layanan Unggul, BRI Raih Penghargaan Asiamoney Trade Finance Survey 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:10 WIB
Layanan Unggul, BRI Raih Penghargaan Asiamoney Trade Finance Survey 2023
BRI Raih Penghargaan Asiamoney Trade Finance Survey 2023 (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – Layanan keuangan yang unggul menjadi hal utama bagi perbankan untuk mendapatkan kepercayaan nasabahnya. Salah satunya adalah melalui berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang mendapatkan apresiasi positif di kancah asia. BRI berhasil meraih penghargaan dari Asiamoney Trade Finance Survey 2023 sebagai peringkat 1 market leader 2023 di Indonesia.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pengakuan dunia internasional terhadap layanan BRI.

“Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan kepada BRI. Prestasi ini menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus memacu layanan terbaiknya, termasuk di layanan trade finance,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, BRI terus berinovasi melalui berbagai bentuk layanannya, seperti Integrated Wholesale SuperApps Platform yaitu QLola by BRI, yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan Wholesale BRI dengan hanya satu kali login (Single Sign On Access). Selain itu, QLola by BRI juga memudahkan layanan transaksi Cash Management, Trade Finance, Guarantee, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Service, Financial Dashboard, dan fitur lainnya.

Dalam mewujudkan proses digitalisasi layanan wholesale, BRI tidak hanya mewujudkan digitalisasi di area cash management saja, tetapi juga memberikan solusi digital untuk layanan trade finance dan guarantee di antaranya Digital Trade Finance (DigiTrade) yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan penerbitan instrumen transaksi perdagangan domestik dan internasional berupa letter of credit dan SKBDN secara online.

