Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

85 Ribu Pekerja Rentan di Tangerang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:30 WIB
85 Ribu Pekerja Rentan di Tangerang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Tangerang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 86 ribu pekerja rentan. (Foto: dok. BPJS Ketenagakerjaan)
A
A
A

TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang mempertegas keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayahnya.

Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Tangerang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 86 ribu pekerja rentan yang terdiri dari nelayan, pedagang asongan, petugas keberhasilan, dan lainnya.

Dalam keterangannya Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berkomitmen akan terus meningkatkan jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori Desil satu dan dua di garis kemiskinan.

“Di 2023 ini ada penambahan sehingga total yang tercover sebanyak 86 ribu orang pekerja rentan di Kabupaten Tangerang. Ke depan, saya berharap jumlah kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Tangerang bertambah. Bahkan ditargetkan di ABT 2023 ini bisa mencapai 100 ribu kepesertaan BPJS bagi pekerja rentan," ujarnya.

Foto: BPJS Ketenagakerjaan

Sejalan dengan itu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyebutkan bahwa angka pekerja rentan dengan kemiskinan ekstrem cukup banyak, namun sayangnya tidak semuanya terlindungi oleh jaminan sosial.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193863//selly_seorang_ibu_rumah_tangga_sekaligus_nasabah_inspiratif_pnm_mekaar-32VJ_large.jpeg
Ini Dampak Nyata Pemberdayaan Keberlanjutan PNM untuk Masyarakat Prasejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement