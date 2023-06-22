Daerah dengan Biaya Hidup Termahal di Banten

JAKARTA - Biaya hidup di Banten dengan biaya hidup termahal. Berdasarkan data dari BPS, pengeluaran per kapita untuk bukan makanan di Banten sedikit lebih besar dari pada makanan.

Daerah dengan biaya hidup termahal di Banten ini berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan.

Diketahui, pengeluaran per kapita sebulan makanan yakni sebesar 51,25% sedangkan bukan makanan diketahui sejumlah 48,75%.

Namun ternyata, berdasarkan jumlah per kapita daerah dengan biaya hidup termahal di Banten bukanlah Serang, lho. Berikut daftarnya.

1. Kota Tangerang: Paling mahal dan per-kapita sebulan sebesar Rp2.345.528.48.

2. Kota Tangerang Selatan: Paling mahal kedua dan per-kapita sebesar Rp2.253.707.22.

3. Kota Cilegon: Paling mahal ketiga dan per-kapita sebesar Rp1.599.761.05.