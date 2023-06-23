Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inilah Sosok Pemilik CMNP, Perusahaan yang Tagih Utang Rp800 miliar ke Negara

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:06 WIB
Inilah Sosok Pemilik CMNP, Perusahaan yang Tagih Utang Rp800 miliar ke Negara
Pemilik CMNP (Foto: Okezone)
JAKARTA - Inilah sosok pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang akan diulas dalam artikel berikut ini.

Perusahaan CMNP saat ini memang sedang menjadi sorotan lantaran negara memiliki utang sebesar Rp800 miliar pada perusahaan tersebut yang ditagih oleh Jusuf Hamka.

CMNP diketahui pada awalnya didirikan oleh Siti Hardijanti atau yang biasa disapa Tutut Soeharto. Namun, namanya tidak tercatat dalam pemegang saham langsung di CMNP.

Adapun diketahui dalam jajaran pemegang saham CMNP tersebut, kepemilikan saham mayoritas sebesar 58,97% dimiliki oleh BP2S Singapore/BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management.

Halaman:
1 2
