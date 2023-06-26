Ekspansi di Segmen Konsumer, BRI Group Perkuat Sinergi Sasar Pasar Pembiayaan

JAKARTA – Sinergi untuk memperluas ekspansi di segmen konsumer, menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan prospek positif di industri pembiayaan atau multifinance. Hal tersebut dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui anak usahanya yang menyasar pasar pembiayaan, yaitu PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance).

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa industri multifinance memiliki prospek cerah seiring kondisi ekonomi Indonesia yang relatif tangguh menghadapi potensi resesi global tahun ini.

Sinergi dalam mengoptimalkan pasar pembiayaan pun dilakukan dengan menjadikan BRI Finance sebagai single gateway loan di BRI Group.

“Kami pun mendukung upaya-upaya anak usaha untuk saling mendorong dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi tersebut dapat menjadi aspirasi perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang bersama melalui penciptaan economic dan social value bagi stakeholder,” tuturnya.

BRI sebagai induk perusahaan, terus mendukung ekspansi bisnis BRI Finance melalui aksi korporasi penerbitan obligasi. Terlebih, aksi korporasi itu pun dilakukan BRI Finance melalui sinergi dengan anak usaha BRI lainnya yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas.