Jelang Idul Adha, Ada Pasar Murah di 300 Titik di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (BPN) bakal menggelar pasar murah di lebih dari 300 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua pada 26 Juni 2023.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN I Gusti Ketut Astawa mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha.

GPM ini akan dilaksanakan serentak pada 26 Juni di 333 titik lokasi, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota.

"Berdasarkan data dan konfirmasi yang sudah masuk kepada kami per 24 Juni, telah terdaftar 333 titik lokasi pelaksanaan, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota. Jumlah ini masih bisa bertambah," ujar Ketut.

Ketut juga mengungkap di beberapa daerah bahkan menjadwalkan pelaksanaan GPM lebih dari satu hari, diantaranya ada yang dari tanggal 26 sampai 28 Juni.