Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Idul Adha, Ada Pasar Murah di 300 Titik di Seluruh Indonesia

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |04:30 WIB
Jelang Idul Adha, Ada Pasar Murah di 300 Titik di Seluruh Indonesia
Pasar Murah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (BPN) bakal menggelar pasar murah di lebih dari 300 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua pada 26 Juni 2023.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN I Gusti Ketut Astawa mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha.

GPM ini akan dilaksanakan serentak pada 26 Juni di 333 titik lokasi, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota.

"Berdasarkan data dan konfirmasi yang sudah masuk kepada kami per 24 Juni, telah terdaftar 333 titik lokasi pelaksanaan, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota. Jumlah ini masih bisa bertambah," ujar Ketut.

Ketut juga mengungkap di beberapa daerah bahkan menjadwalkan pelaksanaan GPM lebih dari satu hari, diantaranya ada yang dari tanggal 26 sampai 28 Juni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/320/2978475/pasar-kaget-di-stasiun-tanah-abang-diserbu-masyarakat-jelang-ramadhan-c1Yt30tNNV.jpg
Pasar Kaget di Stasiun Tanah Abang Diserbu Masyarakat Jelang Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/320/2940647/atikoh-ganjar-senam-bersama-ibu-ibu-hingga-blusukan-pasar-di-madiun-5DezoL6evK.jpg
Atikoh Ganjar Senam Bersama Ibu-Ibu hingga Blusukan Pasar di Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/470/2893877/intip-penampakan-baru-pasar-kota-batu-usai-direnovasi-1dIs328g4t.JPG
Intip Penampakan Baru Pasar Kota Batu Usai Direnovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887969/akui-sepi-pembeli-pedagang-pasar-cipulir-saya-heran-kenapa-di-tiktok-murah-oXog2GY0rE.JPG
Akui Sepi Pembeli, Pedagang Pasar Cipulir: Saya Heran Kenapa di TikTok Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887939/pasar-tekstil-cipulir-sepi-pembeli-pedagang-akui-tak-mahir-jualan-di-tiktok-f5yuzS6tfp.JPG
Pasar Tekstil Cipulir Sepi Pembeli, Pedagang Akui Tak Mahir Jualan di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/320/2839343/mendag-akui-harga-daging-ayam-masih-mahal-95cJmVYBcH.jpg
Mendag Akui Harga Daging Ayam Masih Mahal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement