Pasar Kaget di Stasiun Tanah Abang Diserbu Masyarakat Jelang Ramadhan

JAKARTA - Jelang Ramadhan, Stasiun Tanah Abang terpantau ramai masyarakat yang terus berdatangan untuk mendapatkan barang murah di Pasar Tanah Abang.

Terlihat di Jalan Jati Baru Raya tepat didepan pintu masuk stasiun macet karena banyaknya orang yang memilih melewati jalan dibanding trotoar karena trotoar terlalu padat dipenuhi pedagang pakaian dan lainnya.

BACA JUGA: Bulog Sebut Ada Tambahan 300 Ribu Ton Beras dari Thailand dan Pakistan

Tak sampai disitu, orang-orang di Tanah Abang tak mempermasalahkan haknya direbut para pedagang yang semrawut, mereka justru terbiasa dengan hal tersebut.

"Tak apa-apa sudah terbiasa, saya juga ke sini mau cari baju murah. Di sini banyak," ucap Ani (34) saat ditemui MNC Portal Indonesia di pasar kaget depan Stasiun Tanah Abang, Minggu (3/3/2024).

Di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang juga terlihat keramaian yang sama. Semua orang berlomba-lomba mendatangi JPM tersebut karena di sana terdapat penjual pakaian-pakaian grosir yang harganya murah.