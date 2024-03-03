Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasar Kaget di Stasiun Tanah Abang Diserbu Masyarakat Jelang Ramadhan

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:33 WIB
Pasar Kaget di Stasiun Tanah Abang Diserbu Masyarakat Jelang Ramadhan
Pasar Kaget di Tanah Abang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Ramadhan, Stasiun Tanah Abang terpantau ramai masyarakat yang terus berdatangan untuk mendapatkan barang murah di Pasar Tanah Abang.

Terlihat di Jalan Jati Baru Raya tepat didepan pintu masuk stasiun macet karena banyaknya orang yang memilih melewati jalan dibanding trotoar karena trotoar terlalu padat dipenuhi pedagang pakaian dan lainnya.

Tak sampai disitu, orang-orang di Tanah Abang tak mempermasalahkan haknya direbut para pedagang yang semrawut, mereka justru terbiasa dengan hal tersebut.

"Tak apa-apa sudah terbiasa, saya juga ke sini mau cari baju murah. Di sini banyak," ucap Ani (34) saat ditemui MNC Portal Indonesia di pasar kaget depan Stasiun Tanah Abang, Minggu (3/3/2024).

Di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang juga terlihat keramaian yang sama. Semua orang berlomba-lomba mendatangi JPM tersebut karena di sana terdapat penjual pakaian-pakaian grosir yang harganya murah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/320/2940647/atikoh-ganjar-senam-bersama-ibu-ibu-hingga-blusukan-pasar-di-madiun-5DezoL6evK.jpg
Atikoh Ganjar Senam Bersama Ibu-Ibu hingga Blusukan Pasar di Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/470/2893877/intip-penampakan-baru-pasar-kota-batu-usai-direnovasi-1dIs328g4t.JPG
Intip Penampakan Baru Pasar Kota Batu Usai Direnovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887969/akui-sepi-pembeli-pedagang-pasar-cipulir-saya-heran-kenapa-di-tiktok-murah-oXog2GY0rE.JPG
Akui Sepi Pembeli, Pedagang Pasar Cipulir: Saya Heran Kenapa di TikTok Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887939/pasar-tekstil-cipulir-sepi-pembeli-pedagang-akui-tak-mahir-jualan-di-tiktok-f5yuzS6tfp.JPG
Pasar Tekstil Cipulir Sepi Pembeli, Pedagang Akui Tak Mahir Jualan di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/320/2839343/mendag-akui-harga-daging-ayam-masih-mahal-95cJmVYBcH.jpg
Mendag Akui Harga Daging Ayam Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/320/2836898/jelang-idul-adha-ada-pasar-murah-di-300-titik-di-seluruh-indonesia-d0ItIGzz3D.jpg
Jelang Idul Adha, Ada Pasar Murah di 300 Titik di Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement