HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulog Sebut Ada Tambahan 300 Ribu Ton Beras dari Thailand dan Pakistan

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:20 WIB
Bulog Sebut Ada Tambahan 300 Ribu Ton Beras dari Thailand dan Pakistan
Beras Tambahan dari Thailand dan Pakistan (Foto: Perum Bulog/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi dikutip Antara, Minggu (3/3/2024).

Bayu menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog," ujarnya.

Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
