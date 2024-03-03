Jelang Puasa, Harga Beras Melonjak hingga Tembus Rp20.000/Kg

JAKARTA - Harga beras terus mengalami kenaikan tembus hampir Rp20 ribu/kg menjelang masuknya bulan suci ramadhan.

Mengutip situs resmi foodstation Minggu (3/3/2024), harga beras di pasar induk Cipinang untuk jenis cianjur pala Rp19.971/kg. Harga tersebut terkerek dari harga sebelumnya 25 Februari sebesar Rp19.657/kg.

Jenis beras cianjur slyp hari ini memiliki harga Rp17.878/kg, atau mengalami kenaikan dari harga 25 Februari yaitu Rp17.551/kg. Harga beras jenis sentra ramos per hari ini berada diharga Rp16.543/kg, sedangkan harga minggu lalu masih Rp16.429/kg.

Meski demikian, harga beras jenis pulen seperti IR64 I, IR64 II, IR64 III dan jenis perak IR42 terpantau mengalami penurunan meski tidak signifikan. Harga beras IR64 I mengalami penurunan menjadi Rp15.113/kg, dari harga 25 Februari Rp15.206/kg.