HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Turun di Sejumlah Pasar, Cek Faktanya

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:41 WIB
Harga Beras Turun di Sejumlah Pasar, Cek Faktanya
Harga Beras Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras di beberapa wilayah Jakarta mulai mengalami penurunan. Harga beras turun sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per Kg jelang bulan Ramadhan.

Stok beras untuk kebutuhan masyarakat juga tidak akan terganggu menghadapi bulan puasa ke depan. Hal ini dipastikan saat inspeksi ke Pasar Jaya yakni Toko Muara Sembako yang berlokasi di Pasar Minggu, Minggu (3/3/2024).

Di pasar tersebut terdapat beras yang dijual dengan harga eceran Rp13.000.

Harga tersebut turun sebesar Rp2.000 dibandingkan harga eceran rata-rata nasional yang sempat naik hingga Rp15.157 seperti yang diutarakan oleh Badan Pusat Statistik saat konferensi pers pada awal bulan ini.

Kemudian penurunan harga juga terjadi di Pasar Jaya Menteng Pulo Jakarta Selatan.

Salah satu pedagang beras, Ipung menjelaskan, harga beras lokal kategori paling bawah menjadi Rp15.000.

“Turun sekitar seribu rupiah, dari harga kemarin sempat naik Rp16.000 per kilo,” kata Ipung.

Halaman:
1 2
