HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Provinsi Penghasil Beras dan Jagung Terbesar di RI 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |13:05 WIB
10 Provinsi Penghasil Beras dan Jagung Terbesar di RI 2024
Penghasil Beras (Foto: Perum Bulog/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 10 provinsi sebagai penghasil (produsen) beras nasional tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menjelaskan, kesepuluh provinsi ini di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten.

"Berdasarkan hasil pengamatan KSA, bulan januari 2024 potensi produksi beras nasional pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton yang tersebar di 10 provinsi," ujar Habibullah dikutip, Minggu (3/3/2024).

Habibullah mengatakan, produksi utama beras tersebut terdapat di wilayah Jawa Timur yang mencapai 840,94 ribu ton, Jawa Tengah 19,03 ribu ton dan Jawa Barat sebesar 358,61 ribu ton.

"Potensi produksi besar di 3 Provinsi tersebut mencakup 57 persen dari total potensi produksi beras pada Maret 2024," katanya.

