Sensasi Makan Nasi Padang Saat Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Layanan Cepat Berkat QRIS

JAKARTA – Menyantap camilan ringan pada saat pertandingan sepakbola adalah hal biasa. Tetapi bagaimana rasanya bila menyantab Nasi Padang pada pertandingan skala internasional FIFA MatchDay Timnas Indonesia vs Timnas Argentina?

Makanan khas Sumatera Barat ini biasanya disantap pada saat jam makan siang atau di saat seseorang tengah dilanda kelaparan. Pasalnya, Nasi Padang identik dengan porsinya yang banyak sehingga sangat mengenyangkan.

Banyak orang yang memilih Nasi Padang untuk santap siang. Namun siapa sangka Nasi Padang, ternyata juga banyak peminatnya di saat malam hari.

Fenomena ini diungkapkan oleh Marketing Manager RM Padang Merdeka Syerly Sardjono yang menjadi saksi para pencinta kuliner khas Nusantara menyantap Nasi Padang di saat pertandingan sepakbola tersebut.

RM Padang Merdeka adalah salah satu dari 30 entitas bisnis yang diboyong oleh PT Bank BRI Tbk dalam penyediaan suplai makanan, saat pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). RM Padang Merdeka merupakan nasabah Bank BRI dan menjadi salah satu brand yang menggunakan fasilitas financial digital dalam hal transaksi keuangan di ajang tersebut.

Menurut Syerly, cukup banyak cerita unik di momen istimewa tersebut. Sebab, biasanya dalam sebuah pertandingan banyak orang yang lebih memilih cemilan. Tetapi Ketika orang memilih cemilan namun ada rasa ketidakpuasan dan ingin membeli makanan tambahan lainnya di situlah ‘makanan berat’ hadir.

“Dengan adanya Padang Merdeka, banyak customer yang mempunyai experience baru yang ternyata untuk nonton pertandingan FIFA Match Day ini cocok juga menjadikan Padang Merdeka sebagai teman konsumsi mereka,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (27/6/2023).