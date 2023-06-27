Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sensasi Makan Nasi Padang Saat Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Layanan Cepat Berkat QRIS

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:36 WIB
Sensasi Makan Nasi Padang Saat Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina, Layanan Cepat Berkat QRIS
Sensasi makan nasi padang saat pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Dok. Nasi Padang Merdeka)
A
A
A

JAKARTA – Menyantap camilan ringan pada saat pertandingan sepakbola adalah hal biasa. Tetapi bagaimana rasanya bila menyantab Nasi Padang pada pertandingan skala internasional FIFA MatchDay Timnas Indonesia vs Timnas Argentina?

Makanan khas Sumatera Barat ini biasanya disantap pada saat jam makan siang atau di saat seseorang tengah dilanda kelaparan. Pasalnya, Nasi Padang identik dengan porsinya yang banyak sehingga sangat mengenyangkan.

Banyak orang yang memilih Nasi Padang untuk santap siang. Namun siapa sangka Nasi Padang, ternyata juga banyak peminatnya di saat malam hari.

nasi padang

Fenomena ini diungkapkan oleh Marketing Manager RM Padang Merdeka Syerly Sardjono yang menjadi saksi para pencinta kuliner khas Nusantara menyantap Nasi Padang di saat pertandingan sepakbola tersebut.

RM Padang Merdeka adalah salah satu dari 30 entitas bisnis yang diboyong oleh PT Bank BRI Tbk dalam penyediaan suplai makanan, saat pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). RM Padang Merdeka merupakan nasabah Bank BRI dan menjadi salah satu brand yang menggunakan fasilitas financial digital dalam hal transaksi keuangan di ajang tersebut.

Menurut Syerly, cukup banyak cerita unik di momen istimewa tersebut. Sebab, biasanya dalam sebuah pertandingan banyak orang yang lebih memilih cemilan. Tetapi Ketika orang memilih cemilan namun ada rasa ketidakpuasan dan ingin membeli makanan tambahan lainnya di situlah ‘makanan berat’ hadir.

“Dengan adanya Padang Merdeka, banyak customer yang mempunyai experience baru yang ternyata untuk nonton pertandingan FIFA Match Day ini cocok juga menjadikan Padang Merdeka sebagai teman konsumsi mereka,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (27/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170322/bri-0GQE_large.jpg
Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168461/bri-PG1i_large.jpg
Salurkan Kredit Rp1.137,8 Triliun, BRI Perkuat UMKM demi Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167614/dirut_bri-6pyE_large.jpg
BRI Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, Pimpin Industri Keuangan Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement