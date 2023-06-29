Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jajan Warga Indonesia Capai Rp1,3 Juta/Bulan

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:01 WIB
Jajan Warga Indonesia Capai Rp1,3 Juta/Bulan
Pengeluaran Orang Indonesia Capai Rp1,3 Juta per Bulan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia. Tercatat pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia sebesar Rp1,39 juta.

Adapun jumlah tersebut meningkat 8,71% dibandingkan pengeluaran per kapita per bulan pada September 2021 yang sebesar 1,28 juta.

Mengutip Instagram @bps_statistics, Kamis (29/6/2023), hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19 yang sudah pulih dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan sendiri berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial berarti suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan (materi, spritual, dan sosial) untuk dapat hidup layak dan mengembangkan diri.

