Segini Harga Gas 5,5 Kg dan 12 Kg Terbaru

JAKARTA - Harga terbaru gas LPG 5,5 kg & 12 kg. PT Pertamina melakukan penyesuaian harga gas elpiji PSO atau ukuran 5,5 kilogram (Kg) dan 12 kg. Harga jual LPG Non PSO rumah Tangga berlaku di tingkat agen per 26 Juni 2023.

"Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen pada tabel di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan atau ongkos kirim," tulis Pertamina dalam keterangannya.

Berikut daftar harga gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg:

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bekulu, Lampung, harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp100.000 dan 12 kg sebesar Rp206.000.

Di Bangka Belitung harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp103.000 dan 12 kg sebesar Rp214.000.

Untuk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan NTB harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp=96.000 dan 12 kg sebesar Rp204.000.

Sementara di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur dan Utara harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp103.000 dan 12 kg sebesar Rp214.000.