Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Resmikan Kantor Bersama BUMN di Hong Kong Bisa Jadi Pusat Bisnis

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:14 WIB
Erick Thohir Resmikan Kantor Bersama BUMN di Hong Kong Bisa Jadi Pusat Bisnis
Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Indonesia Incorporated (Inc), sebuah wadah integrasi perusahaan pelat merah yang beroperasi di Hong Kong. Peluncuran Indonesia Inc dilaksanakan pada di Far East Finance Center, Hong Kong, Jumat (30/6/2023).

Selain Itu, Erick juga meresmikan kantor bersama BUMN di negara tersebut. Menurutnya, Inc dan kantor bersama penting untuk mendorong BUMN go global.

Dia berharap pendirian Indonesia Inc dapat semakin meningkatkan daya saing BUMN di kancah internasional. Erick menyebut masih sedikit BUMN yang masuk dalam kategori perusahaan top dunia.

"Hal ini yang mendasari kehadiran Indonesia Inc. Kita ingin menciptakan kemitraan yang win-win antara BUMN dengan swasta dan mitra internasional. Saya undang para investor bergabung bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan mengedepankan keberlanjutan," ujar Erick saat meresmikan kantor bersama BUMN atau Indonesia Inc di Far East Finance Center, Hong Kong.

Apalagi, wadah tersebut dibangun di negara yang dipandang sebagai pusat (hub) keuangan dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement