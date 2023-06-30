Erick Thohir Resmikan Kantor Bersama BUMN di Hong Kong Bisa Jadi Pusat Bisnis

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Indonesia Incorporated (Inc), sebuah wadah integrasi perusahaan pelat merah yang beroperasi di Hong Kong. Peluncuran Indonesia Inc dilaksanakan pada di Far East Finance Center, Hong Kong, Jumat (30/6/2023).

Selain Itu, Erick juga meresmikan kantor bersama BUMN di negara tersebut. Menurutnya, Inc dan kantor bersama penting untuk mendorong BUMN go global.

Dia berharap pendirian Indonesia Inc dapat semakin meningkatkan daya saing BUMN di kancah internasional. Erick menyebut masih sedikit BUMN yang masuk dalam kategori perusahaan top dunia.

"Hal ini yang mendasari kehadiran Indonesia Inc. Kita ingin menciptakan kemitraan yang win-win antara BUMN dengan swasta dan mitra internasional. Saya undang para investor bergabung bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan mengedepankan keberlanjutan," ujar Erick saat meresmikan kantor bersama BUMN atau Indonesia Inc di Far East Finance Center, Hong Kong.

Apalagi, wadah tersebut dibangun di negara yang dipandang sebagai pusat (hub) keuangan dunia.