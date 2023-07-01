Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ini Pemilik Lucy In The Sky

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |17:05 WIB
Ternyata Ini Pemilik Lucy In The Sky
Ternyata Ini Pemilik Lucky In The Sky .(Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pemilik Lucy In The Sky, pionir rooftop bar dan restoran terfavorit orang Jakarta yang berpusat di Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta.

Sejak didirikan tahun 2011, Rooftop bar Jakarta satu ini punya konsep tropical bohemian yang dihiasi tumbuhan-tumbuhan dan ornamen rotan yang memunculkan suasana cozy.

Aksen hijau segar dari tanaman pilihannya pun memanjakan mata para pengunjungnya yang berkutat ditengah hiruk-pikuk ibu kota.

Saat ini, Lucy In The Sky memiliki beberapa outlet keren yang berkediaman di Sudirman Central Business Distrik (SCBD), Senayan Park (SPARK), Cikini hingga Bandung.

Adapun outletnya yang di Senayan Park sendiri baru hadir pada Desember 2021 bahkan mampu menghadirkan omzet yang positif hingga 200% bagi perusahaan.

Lantas, siapa pemilik dari Lucy In The Sky ini? Berikut Okezone kutip melalui berbagai sumber, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
