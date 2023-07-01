Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Kota Terbesar di Indonesia

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:27 WIB
6 Fakta Kota Terbesar di Indonesia
Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kota-kota besar di Indonesia memiliki luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat. Ibukota Jakarta pun menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia.

Tak hanya DKI Jakarta, ada beberapa kota besar lainnya di Indonesia yang juga memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang tidak kalah padat.

Berikut Okezone rangkum fakta Sabtu (1/7/2023) tentang kota-kota terbesar di Indonesia.

1. Punya wilayah yang luas dan jumlah penduduk padat

Kota-kota besar di Indonesia memiliki luas wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang padat. Ibukota Jakarta pun menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia.

Tak hanya DKI Jakarta, ada beberapa kota besar lainnya di Indonesia yang juga memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang tidak kalah padat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/470/3136069/biaya_hidup-LW6k_large.jpg
5 Daftar Kota di Indonesia yang Punya Biaya Hidup Paling Murah Buat Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102648/air-BfAn_large.jpg
Jakarta Terancam Tenggelam, Izin Baru Pemanfaatan Air Tanah Bakal Distop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102632/kota-t3s2_large.jpg
Daftar Wilayah yang Krisis Air Tanah dari Jakarta hingga Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/470/3069644/5-daerah-terkaya-di-pulau-kalimantan-QIk5sbTcxy.jpg
5 Daerah Terkaya di Pulau Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/470/3034042/5-fakta-biaya-hidup-di-kota-ini-sangat-murah-hpwvY5QOSI.jpg
5 Fakta Biaya Hidup di Kota Ini Sangat Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/470/3017064/ungkap-kota-masa-depan-ramah-pejalan-kaki-lingkungan-dan-disabilitas-jokowi-singgung-ikn-YwU9kotWZ1.png
Ungkap Kota Masa Depan Ramah Pejalan Kaki, Lingkungan dan Disabilitas, Jokowi Singgung IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement