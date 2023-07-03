Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kartu Prakerja Gelombang 56 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:36 WIB
Kartu Prakerja Gelombang 56 Dibuka, Begini Cara Daftarnya
Kartu Prakerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program Kartu Prakerja telah membuka pendaftaran kembali untuk gelombang ke 56.

Manajemen Kartu Prakerja menjelaskan bagi peserta yang sudah mengisi data bisa langsung gerak cepat masuk ke dashboard untuk gabung di Gelombang 56 ini.

"Buat kamu yang belum daftar, langsung daftar sekarang secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya #JadiBisa gabung juga!" tulis Prakerja dikutip dari Instagram.

Berikut ini cara daftarnya:

1. Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja

2. Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id

Telusuri berita finance lainnya
