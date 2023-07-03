Kartu Prakerja Gelombang 56 Dibuka, Begini Cara Daftarnya

JAKARTA - Program Kartu Prakerja telah membuka pendaftaran kembali untuk gelombang ke 56.

Manajemen Kartu Prakerja menjelaskan bagi peserta yang sudah mengisi data bisa langsung gerak cepat masuk ke dashboard untuk gabung di Gelombang 56 ini.

"Buat kamu yang belum daftar, langsung daftar sekarang secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya #JadiBisa gabung juga!" tulis Prakerja dikutip dari Instagram.

Berikut ini cara daftarnya:

1. Sementara itu, berikut ini cara mendaftar program Kartu Prakerja

2. Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id