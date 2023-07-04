Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pamer Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |05:02 WIB
Jokowi Pamer Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
Presiden Jokowi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income countries).

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengingatkan situasi yang dihadapi Indonesia tidak akan mudah pada semester II 2023.

 BACA JUGA:

Hal itu karena instabilitas lingkungan global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

“Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta seperti dilansir Antara, Senin, 3 Juli 2023.

Jokowi juga mewanti-wanti mengenai pergerakan tingkat suku bunga dan inflasi global yang masih relatif tinggi.

 BACA JUGA:

Selain itu, terdapat fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerjasama multilateral.

Situasi ekonomi global, ujarnya, menunjukkan berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi yang harus diwaspadai secara hati-hati.

“Ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah, kelihatan ekspor kita juga menurun, kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global, ini juga harus betul-betul kita lihat,” kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
