Dulunya Mantan Sopir Angkot, 2 Orang Ini Berhasil Jadi Orang Terkaya dan Menteri

JAKARTA - Mengulas orang terkaya dan menteri Indonesia yang ternyata pernah menjadi sopir angkot.

Dikutip Forbes, pendiri Barito Group ini diketahui kekayaan yang dimilikinya mencapai USD5,9 miliar atau setara Rp84,6 triliun pada 2022.

Dia adalah Prajogo Pangestu yang merupakan mantan sopir angkot kini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Prajogo lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Orang tuanya bekerja sebagai pedagang karet, pendidikan dirinya pun hanya sampai tingkat sekolah menengah.

Prajogo memiliki tekad untuk merubah nasib hidupnya. Pada tahun 1960, dia memutuskan merantau keJakarta untuk mengadu nasib.

Menurutnya jika merantau ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.