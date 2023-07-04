Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dulunya Mantan Sopir Angkot, 2 Orang Ini Berhasil Jadi Orang Terkaya dan Menteri

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |04:02 WIB
Dulunya Mantan Sopir Angkot, 2 Orang Ini Berhasil Jadi Orang Terkaya dan Menteri
Orang Terkaya. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulas orang terkaya dan menteri Indonesia yang ternyata pernah menjadi sopir angkot.

Dikutip Forbes, pendiri Barito Group ini diketahui kekayaan yang dimilikinya mencapai USD5,9 miliar atau setara Rp84,6 triliun pada 2022.

 BACA JUGA:

Dia adalah Prajogo Pangestu yang merupakan mantan sopir angkot kini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

Prajogo lahir di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Orang tuanya bekerja sebagai pedagang karet, pendidikan dirinya pun hanya sampai tingkat sekolah menengah.

 BACA JUGA:

Prajogo memiliki tekad untuk merubah nasib hidupnya. Pada tahun 1960, dia memutuskan merantau keJakarta untuk mengadu nasib.

Menurutnya jika merantau ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement