HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kenakan Pajak untuk Artis hingga Influencer Dapat Endorsement

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:57 WIB
Sri Mulyani Kenakan Pajak untuk Artis hingga Influencer Dapat Endorsement
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketentuan baru bagi artis hingga influencer yang dapat endorsement harus bayar pajak.

Aturan ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang mengenakan pajak penghasilan (PPh) atas barang endorsement atau promosi yang diterima oleh para artis, public figure, dan juga selebgram.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2023 tentang pajak natura atau kenikmatan yang diterima pegawai dari fasilitas kantor pada 1 Juli 2023.

"Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh,” bunyi pasal 3 ayat (1) PMK tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia di Jakarta.

Kemudian di pasal 3 ayat (3), disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar Wajib Pajak (WP).

Halaman:
1 2
