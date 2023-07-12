Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Sosok Pemilik Blok M Plaza yang Dulu Sepi Kini Ramai Lagi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:45 WIB
Intip Sosok Pemilik Blok M Plaza yang Dulu Sepi Kini Ramai Lagi
Ilustrasi Mall (Foto: MPI)
JAKARTA - Mengenal pemilik Blok M Plaza yang sempat redup, namun kini kembali ramai pengunjung. Hal tersebut tentu menjadi perbincangan warganet di sosial media.

Diketahui alasan kembali ramainya pengunjung Blok M Plaza sebab terintegrasi dengan Stasiun MRT Blok M BCA. Terhubungnya dengan Stastiun MRT Blok M BCA tentu memiliki dampak tersendiri, sebab memudahkan masyarakat datang menggunakan transportasi umum.

Blok M Plaza juga sedang giat meningkatkan branding sebagai mall primadona. Untuk mewujudkan hal itu, Blok M Plaza mengusung konsep menarik pada toko, kafe dan restoran.

Selain itu, Blok M Plaza terdiri dari 7 lantai area berbelanja dan 13 lantai area parkir. Diperkirakan area parkir tersebut dapat menampung sampai 700 kendaraan roda empat dan 300 kendaraan roda dua.

Dilansir dari laman resmi plazablokm.com, Blok M Plaza sudah berdiri sejak tahun 1990. Pusat perbelanjaan ini bertempatan di Blok M Kebayoran Baru jl. Bulungan No. 76 tepat di kawasan pusat bisnis Jakarta Selatan.

