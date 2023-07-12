Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 10 CEO Terkenal dengan Gaji Fantastis

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:32 WIB
Daftar 10 CEO Terkenal dengan Gaji Fantastis
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Daftar 10 Ceo terkenal dengan gaji fantastis menarik untuk dikulik. Pembahasan ini meliputi beberapa rincian penghasilannya yang bikin orang biasa merasa kaget.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar posisi CEO bergaji tinggi didominasi ranah teknologi atau perusahaan startup atau industri mobil. Tentunya menduduki jabatan Ceo ini tidaklah mudah.

Berikut daftar 10 CEO terkenal dengan gaji fantastis jika kurs rupiah sekitar Rp14.900:

1. Elon Musk – USD10,1miliar

Tidak mengherankan bagi siapa pun bahwa Elon Musk, orang terkaya di dunia, menduduki puncak daftar CEO dengan bayaran terbaik. Dia memiliki perusahaan Tesla, SpaceX, dan Twitter sebagai perusahaan yang dia jaga, bukanlah Chief Executive Anda yang khas – dan juga paket gajinya

Pada tahun 2021, kompensasinya dari pembuat kendaraan listrik Tesla melebihi USD10 miliar, diperoleh melalui opsi saham berbasis kinerja. Kekayaan bersihnya mencapai sekitar USD190 miliar atau setara Rp2.831 triliun (asumsi kurs Rp14.900/USD). Sedangkan gajinya saja mencapai USD10,1 miliar atau seniliar Rp150 triliun.

2. Robert Scaringe – USD2,3 miliar

Melanjutkan tema EV, Robert Scaringe – CEO Rivian Automotive – adalah Chief Executive Officer dengan bayaran tertinggi kedua di dunia.

Pria berusia 40 tahun ini mendirikan Rivian pada tahun 2009 dengan tujuan menciptakan solusi transportasi yang berkelanjutan. Kendaraan listrik pertama perusahaan, truk pick-up R1T, diluncurkan pada 2018, diikuti oleh SUV R1S. Hal ini membuatnya sukses bisa mendapatkan gaji hingga USD2,3 miliar atau senilai Rp34 triliun.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement