Daftar 10 CEO Terkenal dengan Gaji Fantastis

JAKARTA- Daftar 10 Ceo terkenal dengan gaji fantastis menarik untuk dikulik. Pembahasan ini meliputi beberapa rincian penghasilannya yang bikin orang biasa merasa kaget.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar posisi CEO bergaji tinggi didominasi ranah teknologi atau perusahaan startup atau industri mobil. Tentunya menduduki jabatan Ceo ini tidaklah mudah.

Berikut daftar 10 CEO terkenal dengan gaji fantastis jika kurs rupiah sekitar Rp14.900:

1. Elon Musk – USD10,1miliar

Tidak mengherankan bagi siapa pun bahwa Elon Musk, orang terkaya di dunia, menduduki puncak daftar CEO dengan bayaran terbaik. Dia memiliki perusahaan Tesla, SpaceX, dan Twitter sebagai perusahaan yang dia jaga, bukanlah Chief Executive Anda yang khas – dan juga paket gajinya

Pada tahun 2021, kompensasinya dari pembuat kendaraan listrik Tesla melebihi USD10 miliar, diperoleh melalui opsi saham berbasis kinerja. Kekayaan bersihnya mencapai sekitar USD190 miliar atau setara Rp2.831 triliun (asumsi kurs Rp14.900/USD). Sedangkan gajinya saja mencapai USD10,1 miliar atau seniliar Rp150 triliun.

2. Robert Scaringe – USD2,3 miliar

Melanjutkan tema EV, Robert Scaringe – CEO Rivian Automotive – adalah Chief Executive Officer dengan bayaran tertinggi kedua di dunia.

Pria berusia 40 tahun ini mendirikan Rivian pada tahun 2009 dengan tujuan menciptakan solusi transportasi yang berkelanjutan. Kendaraan listrik pertama perusahaan, truk pick-up R1T, diluncurkan pada 2018, diikuti oleh SUV R1S. Hal ini membuatnya sukses bisa mendapatkan gaji hingga USD2,3 miliar atau senilai Rp34 triliun.