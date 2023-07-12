Ini Daftar Perusahaan yang Jadi Serbuan Fresh Graduate

JAKARTA - Daftar perusahaan besar serbuan Fresh Graduate. Bagi Fresh Graduate entah mencoba-coba atau tidak, selalu menjadi daya tarik tersendiri bila dapat diterima di salah satu perusahaan ini.

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan besar yang selalu diserbu Fresh Graduate ketika membuka lowongan. Ribuan dari mereka tertarik dengan gaji yang menarik, jenjang karir jelas serta reputasi yang tidak perlu ditanyakan, dari tempat kerja yang mereka incar.

Berikut ke-6 perusahaan yang selalu diserbu Fresh Graduate:

1. Google Indonesia

Hampir tidak mungkin orang zaman sekarang tidak mengenal Google. Dengan reputasi seperti ini, orang akan berlomba-lomba diterima kerja di cabang Indonesia.