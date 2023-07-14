Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Cara Menata Dapur agar Lebih Rapi dan Fungsional

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:05 WIB
3 Cara Menata Dapur agar Lebih Rapi dan Fungsional
Cara Menata Dapur Agar Rapi dan Fungsional. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dapur berantakan dapat menyebabkan banyak masalah dan mempersulit menemukan motivasi untuk memasak. Padahal menghabiskan waktu di dapur akan jauh lebih menyenangkan saat dapur lebih rapi.

Oleh karena itu, tata letak dan gaya dapur penting untuk diperhatikan. Mulai dari proses pembersihan perlengkapan, penyimpanan makanan, penyiapan makanan dan peralatan memasak.

Setelah itu menempatkan barang-barang tersebut sedekat mungkin supaya menghemat langkah dan waktu saat memasak. Misalnya, panci, wajan, dan peralatan masak berada di dekat kompor.

Melansir dari Rrealsimple, Jakarta, Jumat (14/7/2023), berikut ini cara menata dapur agar lebih rapi dan fungsional:

1. Sortir Semua Barang-Barang di Dapur

Semua barang dapur harus yang terbaik. Inilah waktunya untuk memutuskan apa yang harus disingkirkan dan apa yang harus di buang.

Dekatkan tempat sampah dan kumpulkan ke tempat wadah, seperti kotak kardus, baik plastik, atau keranjang cucian untuk menyortir barang ke dalam kategori yang berbeda.

2. Pikirkan Tentang Penempatan

Tempatkan barang secara strategis, mulailah dengan meletakan piring dan gelas sehari-hari di dekat mesin pencuci piring agar mudah dibongkar. Kemudian letakan item di sebuah area tempat mereka digunakan, seperti handuk piring di samping bak cuci dan panci serta wajan di samping kompor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement