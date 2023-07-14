3 Cara Menata Dapur agar Lebih Rapi dan Fungsional

JAKARTA - Dapur berantakan dapat menyebabkan banyak masalah dan mempersulit menemukan motivasi untuk memasak. Padahal menghabiskan waktu di dapur akan jauh lebih menyenangkan saat dapur lebih rapi.

Oleh karena itu, tata letak dan gaya dapur penting untuk diperhatikan. Mulai dari proses pembersihan perlengkapan, penyimpanan makanan, penyiapan makanan dan peralatan memasak.

Setelah itu menempatkan barang-barang tersebut sedekat mungkin supaya menghemat langkah dan waktu saat memasak. Misalnya, panci, wajan, dan peralatan masak berada di dekat kompor.

BACA JUGA: Ini 5 Warna Cat Rumah yang Bakal Populer di 2023

Melansir dari Rrealsimple, Jakarta, Jumat (14/7/2023), berikut ini cara menata dapur agar lebih rapi dan fungsional:

1. Sortir Semua Barang-Barang di Dapur

Semua barang dapur harus yang terbaik. Inilah waktunya untuk memutuskan apa yang harus disingkirkan dan apa yang harus di buang.

BACA JUGA: Inspirasi Dekorasi Rumah Japandi untuk Rayakan Idul Fitri

Dekatkan tempat sampah dan kumpulkan ke tempat wadah, seperti kotak kardus, baik plastik, atau keranjang cucian untuk menyortir barang ke dalam kategori yang berbeda.

2. Pikirkan Tentang Penempatan

Tempatkan barang secara strategis, mulailah dengan meletakan piring dan gelas sehari-hari di dekat mesin pencuci piring agar mudah dibongkar. Kemudian letakan item di sebuah area tempat mereka digunakan, seperti handuk piring di samping bak cuci dan panci serta wajan di samping kompor.