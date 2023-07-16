Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 57, Cek Alurnya di Sini

JAKARTA - Kartu Prakerja Gelombang 57 telah dibuka.

Kartu Prakerja merupakan suatu program pemerintah Indonesia yang berguna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

BACA JUGA:

“GELOMBANG 57 DIBUKA! Sudah klik "Gabung Gelombang" belum nih Sob di dashboard Prakerja kamu?” tulis akun @prakerja.go.id, Sabtu (15/7/2023).

“Bagi kamu yang belum daftar, langsung daftar dulu secara mandiri di www.prakerja.go.id supaya kamu #JadiBisa ikut gelombang seleksi Sob!” tambah akun itu.

BACA JUGA:

Jika berkenan mengikuti program Kartu Prakerja, berikut syarat dan cara mendaftarnya.