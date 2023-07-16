Harga Cabai di Pasar Rp20 Ribu, Mendag: Petaninya Bisa Bangkrut

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok (Bapok). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun bersyukur karena harga bapok terpantau stabil cenderung turun seperti di Jawa Tengah.

Hanya beberapa harga komoditas masih di atas harga acuan pemerintah, seperti daging ayam dan telur.Hal disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Blauran I, di Kota Salatiga, Jawa Tengah.

“Harga telur sudah turun tapi masih agak tinggi, masih Rp31.000/kg. Sementara daging ayam sudah Rp38.000/kg, harga komoditas yang lain masih sesuai standar,” kata Mendag, Minggu (16/7/2023).

Mendag mengungkapkan, harga cabai masih terlalu murah. Salah satunya disebabkan suplai yang berlebihan dan permintaan yang berkurang.

"Kalau harga di pasar sekitar Rp20.000/kg, artinya harga beli di petani sekitar Rp10.000/kg. Petaninya rugi, bisa bangkrut. Harusnya harga cabai di kisaran Rp40.000/kg. Sementara harga di pasar berkisar Rp20.000/kg," jelasnya.