HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji yang Didapat YouTuber 1.000 Subscriber

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |03:00 WIB
Segini Gaji yang Didapat YouTuber 1.000 Subscriber
Ilustrasi uang. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gaji Seorang YouTuber dengan 1.000 Subscriber cukup menarik buat dibahas lebih lanjut.

Seperti yang kita tahu, kalau YouTuber saat-saat ini dapat menghasilkan puluhan juta rupiah dalam satu video.

Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, seorang YouTuber harus memenuhi minimal 1.000 subscriber dan ketentuan jam tayangan

Gaji seorang YouTuber dengan jumlah 1.000 subscriber yakni Rp100 ribu per bulan.

Hitungan ini berdasarkan biaya per 1.000 alias cost per mille (CPM). Istilah CPM dikenal sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pengiklan ke YouTube.

Pihak pengiklan memberikan bayaran setiap 1.000 tampilan iklan yang ditayangkan sari sebuah konten YouTube.

Selain itu, ada juga Cost Per Click (CPC), yakni uang yang diperoleh Youtuber per klik iklan di videonya. CPC di Indonesia dihargai Rp5 ribu per klik. Karena itu 1000 view umumnya hanya terdiri dari tiga klik iklan, sehingga Click Through Rate (CTR) yang didapat hanya 0,3%.

