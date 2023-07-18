Ketimpangan Penduduk Miskin vs Kaya Indonesia Makin Terlihat

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388.

"Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384," ungkap Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Dia menyebut, Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,402 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,403.

Sementara itu, Gini Ratio di pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibanding Gini Ratio September 2022 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314.

"Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,04%," tambah Atqo.