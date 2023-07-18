Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketimpangan Penduduk Miskin vs Kaya Indonesia Makin Terlihat

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |04:02 WIB
Ketimpangan Penduduk Miskin vs Kaya Indonesia Makin Terlihat
Kemiskinan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388.

"Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384," ungkap Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Dia menyebut, Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,402 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,403.

Sementara itu, Gini Ratio di pedesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313, tidak berubah dibanding Gini Ratio September 2022 dan turun jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,04%," tambah Atqo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/320/3069771/bps-buka-suara-soal-mendagri-sebut-pemda-curangi-data-inflasi-daerah-YOnQNJHhO0.jpg
BPS Buka Suara soal Mendagri Sebut Pemda Curangi Data Inflasi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057489/bps-catat-deflasi-0-03-di-agustus-2024-AmSRlGXd5S.jpg
BPS Catat Deflasi 0,03% di Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056651/36-masyarakat-kelas-menengah-di-ri-gen-z-dan-generasi-alpha-O2OCN5f5oe.jpg
36% Masyarakat Kelas Menengah di RI Gen Z dan Generasi Alpha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912625/bps-industri-rokok-jadi-komoditas-penyumbang-terbesar-inflasi-c1vSXwJa3M.jpg
BPS: Industri Rokok Jadi Komoditas Penyumbang Terbesar Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912293/turis-asing-ke-indonesia-capai-1-07-juta-orang-pada-september-2023-1IXokUfKIe.jpg
Turis Asing ke Indonesia Capai 1,07 Juta Orang pada September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875139/harga-beras-di-ri-kian-mahal-ini-datanya-UBeGP3e8yB.JPG
Harga Beras di RI Kian Mahal, Ini Datanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement