HOME FINANCE HOT ISSUE

Turis Asing ke Indonesia Capai 1,07 Juta Orang pada September 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:56 WIB
Turis Asing ke Indonesia Capai 1,07 Juta Orang pada September 2023
Turis asing masuk ke Indonesia 1,07 juta pada September 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pada September 2023, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia mencapai 1,07 juta.

Jumlah ini turun 5,51% dibandingkan Agustus 2023 (mtm/bulanan), tetapi mengalami kenaikan 52,76% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu (yoy).

"Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September 2023 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (14,22%), Australia (13,09%), dan Singapura (10,72%)," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga September 2023 meningkat 143,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu bandara Ngurah Rai dan Soekarno Hatta, masing-masing meningkat sebesar 230,12% dan 142,01%.

"Pada triwulan III-2023, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia mencapai 192,52 juta perjalanan. Jumlah ini naik 13,36% dibandingkan triwulan III-2022 (yoy)," ucap Pudji.

Halaman:
1 2
