HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbaikan Jalan Rusak di Seluruh Indonesia, Jokowi: Sudah Dimulai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:37 WIB
Perbaikan Jalan Rusak di Seluruh Indonesia, Jokowi: Sudah Dimulai
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa proses perbaikan ruas jalan rusak oleh pemerintah pusat di sejumlah provinsi sudah mulai dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di hadapan awak media usai meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

“Di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikannya, baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di Lampung, di Jambi, di Sumut, dan di provinsi lain,” kata Jokowi, Kamis (20/7/2023).

Jokowi pun menargetkan pengerjaan jalan rusak tersebut semua akan dimulai paling lambat pada akhir bulan Juli 2023.

“Paling lambat insyaallah akhir bulan Juli ini semuanya sudah jalan,” kata Jokowi.

