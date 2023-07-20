Advertisement
INSPIRASI BISNIS

3 Anggota DPR Terkaya di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp563,1 Miliar

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:11 WIB
3 Anggota DPR Terkaya di Indonesia, Ada yang Punya Harta Rp563,1 Miliar
Ilustrasi 3 Anggota DPR Terkaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 terkaya di Indonesia menarik untuk diketahui.

Sebagai wakil rakyat, ternyata anggota DPR ini memiliki harta kekayaan yang cukup besar. Mereka tercatat memiliki harta kekayaan hingga ratusan miliar Rupiah.

Harta kekayaan 3 anggota DPR ini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang diakses melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Lalu siapa saja anggota DPR terkaya di Indonesia versi LHKPN? Berikut ulasannya seperti Okezone rangkum, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

1. Rachmad Gobel

Rachmad Gobel merupakan Wakil Ketua DPR 2019-2024 mempunyai harta kekayaaan Rp563.116.860.820 atau Rp563,1 miliar. Data harta kekayaan Rachmad Gobel ini dilaporkan pada 31 Desember 2022.

Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR, Rachmad Gobel pernah menjabat sebagai mantan Menteri Perdagangan dan juga salah satu pengusaha nasional.

