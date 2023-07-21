Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Sri Mulyani dan Menkeu AS Gibahin Makanan India, Begini Katanya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:46 WIB
Momen Sri Mulyani dan Menkeu AS <i>Gibahin</i> Makanan India, Begini Katanya
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
JAKARTA - Ada momen menarik di sela kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke India.

Dibagikan dalam Instagram resminya @smindrawati, Sri menyebut sempat membahas soal menu makanan India bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) Janet Yellen.

"Kita ngobrol mengenai menu makanan India (vegetarian), makanan kesukaan," tulisnya.

"Good foods and great conversation," tambahnya.

Sri menganggap kalau obrolan dengan Yellen itu justru membuat mereka semakin akrab.

"Biasanya menjadi waktu yang convenience pas dan menyenangkan serta akrab (intimate) untuk ngobrol berbagai hal," katanya.

