Momen Sri Mulyani dan Menkeu AS Gibahin Makanan India, Begini Katanya

JAKARTA - Ada momen menarik di sela kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke India.
Dibagikan dalam Instagram resminya @smindrawati, Sri menyebut sempat membahas soal menu makanan India bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) Janet Yellen.
"Kita ngobrol mengenai menu makanan India (vegetarian), makanan kesukaan," tulisnya.
"Good foods and great conversation," tambahnya.
Sri menganggap kalau obrolan dengan Yellen itu justru membuat mereka semakin akrab.
"Biasanya menjadi waktu yang convenience pas dan menyenangkan serta akrab (intimate) untuk ngobrol berbagai hal," katanya.