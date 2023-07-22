Jadi 'Best Bank in Indonesia', BRI Group Sabet 2 Penghargaan Internasional Alpha Southeast Asia

JAKARTA – Komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah nyatanya menjadi suatu tolak ukur bagi perbankan untuk meraih prestasi dan penghargaan. Bukan hanya dari dalam negeri, prestasi tersebut juga bisa diperoleh dari pengakuan lembaga-lembaga internasional.

Salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang berkali-kali mendapatkan penghargaan internasional. Terbaru, majalah pertama dan satu-satunya yang meliput tentang institusional investment di wilayah Asia Tenggara, Alpha Southeast Asia memberikan dua penghargaan bergengsi untuk BRI Group tersebut.

Penghargaan diberikan majalah yang didirikan sejak 2007 ini dalam ajang 17th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2023. Adapun penghargaan yang diberikan untuk BRI adalah bank terbaik di Indonesia (best bank in Indonesia).

Disamping itu, prestasi juga didapatkan BRI Danareksa Sekuritas. Perusahaan anak dari BRI Group itu berhasil mempertahankan gelar 6 tahun berturut-turut sebagai bank investasi terbaik di Indonesia (best investment bank in Indonesia) versi Alpha Southeast Asia.

Terkait pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI Group terus bertumbuh di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Hal tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa BRI berhasil memberi makna kepada seluruh stakeholders-nya melalui penciptaan economic dan social value.