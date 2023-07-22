Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah BPJS Bisa Digunakan untuk Pasang Behel?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |22:04 WIB
Apakah BPJS Bisa Digunakan untuk Pasang Behel?
BPJS untuk pasang behel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah BPJS bisa digunakan untuk pasang behel akan diulas dalam artikel ini. Seperti yang diketahui, BPJS Kesehatan melayani perawatan untuk gigi. Namun, untuk pemasangan behel ini tidak bisa digunakan dengan layanan BPJS.

Karena pada dasarnya pemasangan behel tersebut termasuk ke dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan estetik atau hanya untuk keindahan saja. Melainkan, bukan karena adanya alasan kesehatan medis tertentu.

Biaya untuk pemasangan behel sendiri cukup bervariasi dan relatif tidak murah. Karena untuk memperbaiki gigi atau rahang yang tidak rata membutuhkan biaya yang besar.

Meskipun demikian, terdapat layanan perawatan gigi lainnya yang bisa ditanggung oleh BPJS. Seperti yang tercantum dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 1, bahwa terdapat jenis perawatan gigi dan mulut yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement