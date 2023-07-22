Daftar Investasi yang Paling Banyak Direalisasikan di Semester I-2023

JAKARTA - Realisasi investasi sebesar Rp668,7 triliun pada semester I-2023 atau setara 48,5% dari target yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi yakni senilai Rp1.400 triliun.

Data tersebut dirilis oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya realisasi investasi semester I berhasil tumbuh sebesar 16,1%. Dengan menyerap sebanyak 849.181 orang.

"Jadi alhamdulillah, badan saya tidak jadi pendek lagi. Insya Allah saya kok jadinya optimis ya karena kita sudahi satu semester, ini bisa mencapai Rp1.400 triliun. Insya Allah mohon doa," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat, 21 Juli 2023.

Periode Januari-Juni 2023, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp363,3 triliun (53,5%) dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp315,4 triliun (46,5%). Proyek investasi awal tahun 2023 ini menyasar paling banyak di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Banten.

Realisasi investasi Semester I 2023 terbagi di sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, transportasi, gudang dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta industri kimia dan farmasi. Diketahui Singapura, China, Hong Kong, Jepang dan Amerika Serikat menjadi lima negara teratas yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia selama Semester I 2023.