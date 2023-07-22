Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna, Ini Pemilik Restoran Baso A Fung

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:17 WIB
Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna, Ini Pemilik Restoran Baso A Fung
Ilustrasi baso (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ini dia pemilik restoran Baso A Fung sedang ramai dibicarakan setelah Jovi Adhiguna membuat sebuah konten.

Melalui siaran langsung Instagram pribadinya, Jovi Adhiguna terlihat sedang makan di restoran Baso A Fung yang berlokasi di bandara I Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Jovi Adhiguna kedapatan membawa makanan dari luar yakni kerupuk babi sambil makan dengan baso yang ia pesan. Aksi tersebut memicu kontroversi, mengingat Baso A Fung sudah tersertifikasi halal.

Setelah konten tersebut viral, Baso A Fung segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Baso A Fung bandara I Ngurah Rai, Bali, demi menjaga sertifikasi halal yang mereka miliki.

Hal tersebut membuat banyak orang penasaran mengenai siapa pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement