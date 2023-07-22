Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna, Ini Pemilik Restoran Baso A Fung

JAKARTA – Ini dia pemilik restoran Baso A Fung sedang ramai dibicarakan setelah Jovi Adhiguna membuat sebuah konten.

Melalui siaran langsung Instagram pribadinya, Jovi Adhiguna terlihat sedang makan di restoran Baso A Fung yang berlokasi di bandara I Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Jovi Adhiguna kedapatan membawa makanan dari luar yakni kerupuk babi sambil makan dengan baso yang ia pesan. Aksi tersebut memicu kontroversi, mengingat Baso A Fung sudah tersertifikasi halal.

Setelah konten tersebut viral, Baso A Fung segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Baso A Fung bandara I Ngurah Rai, Bali, demi menjaga sertifikasi halal yang mereka miliki.

Hal tersebut membuat banyak orang penasaran mengenai siapa pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna.