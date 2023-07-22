Luhut: Borobudur Akan Jadi Sumber Pendapatan Negara yang Besar

Borobudur sumber pendapatan negara yang besar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan Borobudur akan menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Pasalnya, banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi Borobudur.

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Sabut (22/7/2023).

Oleh karenanya Luhut meminta kepada kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait untuk mendorong kemajuan 5 DPSP. Salah satunya Borobudur.

Dia mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan di 5 DPSP harus memperhatikan semua aspek, termasuk keindahannya.

Ia mencontohkan kabel untuk kepentingan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanaman di bawah tanah sehingga lebih rapi.

"Selain menjadi rapih, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.

Menko Marves menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.