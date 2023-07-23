Keren! Tol Cisumdawu Pakai Teknologi Canggih Antisipasi Longsor

JAKARTA – Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui jalan tol Cisumdawu dengan panjang 61,7 km akan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati di Majalengka

Ternyata dalam pembangunannya, Tol Cisumdawu menggunakan teknologi canggih untuk mengantisipasi longsor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memanfaatkan teknologi khusus Geofoam Expandend Polystyrene (EPS) dengan kepadatan tinggi di jalan.

Dikutip dari akun Instagram @kemenpupr, tanah labil yang dimaksud berisiko longsor. Sehingga diperlukan upaya preventif yang salah satunya adalah memanfaatkan teknologi Geofoam EPS berkepadatan tinggi.

Berikut kelebihan yang didapat dari penggunaan Teknologi Geofoam EPS:

· Relatif lebih murah (untuk timbunan penanganan khusus)

· Waktu pengerjaan cepat

· Hemat lahan (dapat dilaksanakan relatif tegak)

· Produksi dalam negeri (tingkat komponen dalam negeri 43,21%)

· Dapat dikerjakan tanpa keahlian khusus