JAKARTA – Harga tanah di Kota Metropolitan seperti Jakarta bisa mencapai Rp250 juta per m2.
Tanah merupakan prospek yang sangat berpengaruh ketika seseorang memutuskan akan membuka sebuah usaha, mencari tempat yang bisa memacu produktivitas, atau sekedar mencari tempat tinggal bergengsi.
Untuk itu, di bagian-bagian tertentu sebuah kota metropolitan—termasuk Jakarta, menimbang lokasinya yang begitu strategis, harga sepetak tanah bisa amat mahal.
Berikut adalah sejumlah tempat di Jakarta dengan harga tanahnya yang mahal:
1. Kelapa Gading - Jakarta Timur
Meski area Jakarta Timur ini rawan banjir. Harga tanah per meter perseginya (m2) masih berkisar di antara Rp30 juta—Rp40 juta.
2. Pondok Indah - Jakarta Selatan
Selain terkenal dengan tren bahasa Jakselnya. Harga yang perlu dibayar untuk bisa meninggali tempat ini tergolong tinggi. Hanya untuk membeli tanah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, seseorang perlu merogoh kocek antara Rp40 juta—Rp100 juta tiap m2 tanahnya.