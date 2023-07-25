Dorong Desa Wisata, Pertamina Luncurkan Wajah Baru Balkondes Wringinputih

MAGELANG – Pertamina resmi meluncurkan wajah baru Balkondes Wringinputih. Peresmian ini dilakukan dalam acara BalkonFest yang digelar di Balkondes Wringinputih, Magelang, pada Minggu (23/7/2023).

Balkondes Wringinputih tampilan baru berkonsep arsitektur jengki, sebagai penyegaran tersendiri untuk nilai estetika pada masyarakat untuk merefleksikan bangunan yang lebih bersih dan luas. Sebelumnya, Balkondes menggunakan desain limas segi empat, beratap ijuk, serta struktur bambu yang memperkuat daya tarik dan keunikan bangunan tersebut.

BACA JUGA: Balkon Fest Gelaran Pesta Rakyat untuk Warga Wringinputih

Wajah baru ini diresmikan oleh Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata bersama Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiarto, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi secara simbolis.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto mengatakan, peresmian Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih ini merupakan rangkaian acara hasil kolaborasi yang sangat baik antara warga Desa Wringinputih bersama Pertamina selaku BUMN yang selalu hadir mendukung sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui program TJSL.

“Malam ini kita bersama-sama meresmikan wajah baru Balkondes Wringinputih. Target kita bersama adalah meningkatkan sektor perekonomian dengan mempromosikan Desa Wringinputih melalui tampilan baru Balkondes Wringinputih," tuturnya.