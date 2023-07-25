Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dorong Desa Wisata, Pertamina Luncurkan Wajah Baru Balkondes Wringinputih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:15 WIB
Dorong Desa Wisata, Pertamina Luncurkan Wajah Baru Balkondes Wringinputih
Pertamina luncurkan wajah baru Balkondes Wringinputih untuk dorong desa wisata. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

MAGELANG – Pertamina resmi meluncurkan wajah baru Balkondes Wringinputih. Peresmian ini dilakukan dalam acara BalkonFest yang digelar di Balkondes Wringinputih, Magelang, pada Minggu (23/7/2023).

Balkondes Wringinputih tampilan baru berkonsep arsitektur jengki, sebagai penyegaran tersendiri untuk nilai estetika pada masyarakat untuk merefleksikan bangunan yang lebih bersih dan luas. Sebelumnya, Balkondes menggunakan desain limas segi empat, beratap ijuk, serta struktur bambu yang memperkuat daya tarik dan keunikan bangunan tersebut.

Wajah baru ini diresmikan oleh Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata bersama Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiarto, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi secara simbolis.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto mengatakan, peresmian Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih ini merupakan rangkaian acara hasil kolaborasi yang sangat baik antara warga Desa Wringinputih bersama Pertamina selaku BUMN yang selalu hadir mendukung sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui program TJSL.

“Malam ini kita bersama-sama meresmikan wajah baru Balkondes Wringinputih. Target kita bersama adalah meningkatkan sektor perekonomian dengan mempromosikan Desa Wringinputih melalui tampilan baru Balkondes Wringinputih," tuturnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement