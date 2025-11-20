Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025

BRI dukung gelaran Bazar UMKM 2025 Jelajah Kuliner Indonesia yang dilaksanakan selama tiga hari di Kota Medan. (Foto: dok BRI)

MEDAN – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui dukungan terhadap Bazar UMKM 2025 “Jelajah Kuliner Indonesia” yang digelar di Kota Medan.

Ajang ini merupakan bagian dari inisiatif Badan Pengatur BUMN untuk memperluas akses pasar UMKM sekaligus mempromosikan ragam kuliner unggulan dari berbagai daerah di Tanah Air.

Gelaran yang berlangsung selama tiga hari, Jumat hingga Minggu, 14–16 November 2025 di Lapangan Benteng Kota Medan menjadi program strategis yang sejalan dengan agenda transformasi BUMN dalam perluasan inklusi ekonomi dan penguatan peran UMKM. Sektor kuliner pun dipilih karena memiliki daya serap tenaga kerja yang besar, pertumbuhan usaha yang cepat, dan potensi pengembangan yang luas.

Mengusung tema “Jelajahi Rasa, Rayakan Budaya, Dukung UMKM Indonesia”, kehadiran Jelajah Kuliner Indonesia di Medan diharapkan menjadi momentum penting untuk menonjolkan potensi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi lokal, serta menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh, membangun koneksi, dan berkompetisi secara sehat dan kreatif.